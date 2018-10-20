    20 Ekim 2018, Cumartesi

    A SPOR GALERİ

    Soldado'nun kaçırdığı gole verilen 15 tepki

    SOLDADO İÇİN TEPKİLER

    Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta Roberto Soldado, %100'lük bir pozisyonu harcadı. 72. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında Frey kafayı vurdu, Tolgahan kurtardı. Dönen topta altı pas içinde Soldado, boş kaleye topu ağlara gönderemedi. İspanyol forvetin vuruşu, yandan dışarı gitti. Pozisyonun ardından Fenerbahçe taraftarları, kaçan gole inanamadı.

    Giriş Tarihi: 20.10.2018 21:12
    • 1
    • 16
    Soldado'nun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    Soldadonun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    • 2
    • 16
    Soldado'nun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    Soldadonun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    • 3
    • 16
    Soldado'nun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    Soldadonun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    • 4
    • 16
    Soldado'nun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    Soldadonun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    • 5
    • 16
    Soldado'nun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    Soldadonun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör