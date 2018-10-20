Soldadonun kaçırdığı gole verilen 15 tepki

20 Ekim 2018, Cumartesi
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Soldado'nun kaçırdığı gole verilen 15 tepki
SOLDADO İÇİN TEPKİLER
Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda oynadığı maçta Roberto Soldado, %100'lük bir pozisyonu harcadı. 72. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı korner atışında Frey kafayı vurdu, Tolgahan kurtardı. Dönen topta altı pas içinde Soldado, boş kaleye topu ağlara gönderemedi. İspanyol forvetin vuruşu, yandan dışarı gitti. Pozisyonun ardından Fenerbahçe taraftarları, kaçan gole inanamadı.
Giriş Tarihi: 20.10.2018 21:12
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