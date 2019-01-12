Soldado gidiyor o geliyor!

Sarı-Lacivertliler, Suudi kulübü Al-Shabab'dan Roberto Soldado için 5 milyon Euro'luk teklif aldı, görüşmeler sürüyor. Yönetim eğer İspanyol yıldızı satarsa daha önce de gündemine gelen yıldız golcüyü bitirmek için çalışacak.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 07:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





