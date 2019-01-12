12 Ocak 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Soldado gidiyor o geliyor!

Sarı-Lacivertliler, Suudi kulübü Al-Shabab'dan Roberto Soldado için 5 milyon Euro'luk teklif aldı, görüşmeler sürüyor. Yönetim eğer İspanyol yıldızı satarsa daha önce de gündemine gelen yıldız golcüyü bitirmek için çalışacak.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 01:36 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 07:54
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Soldado gidiyor o geliyor!

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına 1 hafta kalmasına rağmen henüz yabancı transferi yapamayan Fenerbahçe'de gündem bir anda ısındı...

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Soldado gidiyor o geliyor!

Sarı-Lacivertliler bir türlü beklenen performansı ortaya koyamayan Roberto Saldodo için resmi teklif aldı.

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Soldado gidiyor o geliyor!

Suudi Arabistan kulübü Al-Shabab, İspanyol yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro önerdi.

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Soldado gidiyor o geliyor!

HEMEN B PLANI HAZIRLANDI

Al Shabab sezon başında da Soldado ile görüşmüş ancak yıldız futbolcunun eşi Arabistan'a gitmek istemeyince transfer yatmıştı.

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Soldado gidiyor o geliyor!

Bu kez görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Ancak Fenerbahçe yönetimi B planını hazırlamış durumda.

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