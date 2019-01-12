12 Ocak 2019, Cumartesi

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İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe'den alacağı ücret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadro planlamasında düşünmediği ve sarı-kırmızılı yönetimin kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. İşte milli futbolcunun sarı-lacivertlilerden alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 12.01.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 10:05
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İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret

Fenerbahçe, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'u kadroda düşünmediğini açıklamıştı.

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İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret

Terim'in bu kararı üzerine Galatasaray yönetimi milli futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istemişti.

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İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret

Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe, Serdar Aziz ile prensip anlaşması sağladı.

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İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret

Sarı-lacivertliler transferi açıklamak için Serdar'ın Galatasaray ile olan bonservis sorununu çözmesini bekliyor.

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