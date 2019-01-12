İşte Serdar Azizin Fenerbahçeden alacağı ücret

İşte Serdar Aziz'in Fenerbahçe'den alacağı ücret

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadro planlamasında düşünmediği ve sarı-kırmızılı yönetimin kendisine takım bulmasını istediği Serdar Aziz, Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. İşte milli futbolcunun sarı-lacivertlilerden alacağı ücret...

Giriş Tarihi: 12.01.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 10:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





