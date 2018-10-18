Phillip Cocudan flaş açıklama! Yanarız!

Cocu, "Yeni bir takım oluşuyor. Her şey zamanla oturacak ama zaman daralıyor. Devre arasına kadar puan kaybetme lüksümüzün kaldığını düşünmüyorum. Kötü gidişat sürerse sadece siz değil, hepimiz yanarız. Sivasspor'dan başlayarak bundan sonra oynayacağınız karşılaşmaları öncelikle kendiniz için kazanmalısınız. Seri galibiyetler elde ettiğimiz

takdirde öncelikle huzurumuz artacak. Daha rahat ilerleyeceğiz" diye konuştu.