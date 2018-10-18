    18 Ekim 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Yanarız!"

    Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'dan oyuncularına uyarı geldi. Hollandalı teknik adam, "Eğer kötü sonuçlar sürerse siz değil hepimiz yanarız." dedi.

    Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 15:44
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    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Yanarız!"
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Yanarız!

    Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe'de basın önündeki idman görüntülerinde neşeli haller sergilense de perde arkasında bambaşka şeyler yaşanıyor.

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    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Yanarız!"
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Yanarız!

    Süper Lig'de geride kalan 8 haftada sadece 8 puan toplayabilen sarı-lacivertliler'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar da kadro dışı bırakılmıştı. Ayrıca yardımcı antrenörlerle de yollar ayrılmıştı.

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    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Yanarız!"
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Yanarız!

    Sivasspor deplasmanına çıkış maçı olarak bakan Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, futbolcularıyla kapalı kapılar ardından özel bir toplantı gerçekleştirdi.

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    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Yanarız!"
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Yanarız!

    Hollandalı çalıştırıcı, "Ne olursa olsun artık kazanmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Sivas deplasmanında puan kaybı yaşarsak, kulüp içindeki ağır yaptırımlar sürer. Bu durumdan biz de memnun olmayız" dedi.

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    Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Yanarız!"
    Phillip Cocudan flaş açıklama! Yanarız!

    Cocu, "Yeni bir takım oluşuyor. Her şey zamanla oturacak ama zaman daralıyor. Devre arasına kadar puan kaybetme lüksümüzün kaldığını düşünmüyorum. Kötü gidişat sürerse sadece siz değil, hepimiz yanarız. Sivasspor'dan başlayarak bundan sonra oynayacağınız karşılaşmaları öncelikle kendiniz için kazanmalısınız. Seri galibiyetler elde ettiğimiz
    takdirde öncelikle huzurumuz artacak. Daha rahat ilerleyeceğiz" diye konuştu.

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