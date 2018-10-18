Phillip Cocudan flaş açıklama! Yanarız!

18 Ekim 2018, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Phillip Cocu'dan flaş açıklama! "Yanarız!"
Sezona istediği başlangıcı yapamayan Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'dan oyuncularına uyarı geldi. Hollandalı teknik adam, "Eğer kötü sonuçlar sürerse siz değil hepimiz yanarız." dedi.
Giriş Tarihi: 18.10.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 18.10.2018 15:44
Daha Fazla Gör
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Galatasaraylı Garry Rodrigues'e çılgın teklif!
- Haldun Domaç:Comolli ile ters düşen şapkayı ters giyiyor
- Cocu'dan Ersun Yanal sorusuna yanıt
- UEFA'dan Beşiktaşlıları kızdıran Caner Erkin paylaşımı! Fenerbahçe...
- Galatasaray yeniden UEFA kıskacında
- AC Milan Trabzonsporlu Kucka'da ısrarcı!
- Belhanda'nın bu görüntüsü taraftarı çıldırttı
- Fenerbahçe'de Cocu'nun alternatifleri belirlendi! Arsene Wenger ve Lucescu sürprizi
- Gheorghe Hagi'den Fenerbahçe sorusuna yanıt
- Harun Tekin kulübeye!