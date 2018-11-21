    21 Kasım 2018, Çarşamba

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    Koeman'dan flaş Valbuena kararı!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Trabzonspor maçı öncesi Mathieu Valbuena ile ilgili flaş bir karar aldı.

    Giriş Tarihi: 21.11.2018 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 09:33
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    Koemandan flaş Valbuena kararı!

    Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman'dan Valbuena'ya özgürlük geldi.

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    Koemandan flaş Valbuena kararı!

    Milliyet'in haberine göre; Phillip Cocu'nun ayrılmasının ardından Koeman ile adeta yeniden doğan Fransız futbolcuyu, Hollandalı çalıştırıcı takımın en yaratıcı ismi olarak nitelendiriyor.

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    Koemandan flaş Valbuena kararı!

    Valbuena ile yapılan özel görüşmelerde hücumda yaratıcılığını kullanmasını istendi.

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    Koemandan flaş Valbuena kararı!

    Tecrübeli yıldız, kendisine duyulan bu güvenin ardından üzerindeki baskıyı attı. Cocu döneminde sürekli ispat çabası içine giren başarılı futbolcu, bu nedenle tam olarak yeteneklerini gösteremiyordu.

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    Koemandan flaş Valbuena kararı!

    Şimdi ise kendisine ve yeteneklerine güvenen bir teknik adam ile çalışmanın avantajını yaşıyor.

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