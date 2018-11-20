    21 Kasım 2018, Çarşamba

    A SPOR GALERİ

    F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için karşı karşıya

    Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı ismin transferi için karşı karşıya.

    Giriş Tarihi: 20.11.2018 23:57 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 07:44
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    F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için karşı karşıya

    Ocak ayındaki ara transfer dönemi için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

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    F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için karşı karşıya

    Sezon sonunda Chelsea ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız oyuncu Cesc Fabregas için Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli devreye girdi.

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    F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için karşı karşıya

    Gelen bilgilere göre, Damien Comolli yıldız ismin menajerini aradı...

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    F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için karşı karşıya

    31 yaşındaki İspanyol yıldıza imza parası da teklif eden Fenerbahçe şimdiden ezeli rakibi Galatasaray'ın bir adım önüne geçti.

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    F.Bahçe ve G.Saray dünya yıldızı için karşı karşıya

    Menajeri ile görüşüldü

    Fabregas'ın aynı zamanda avukat olan menajeri Darren Dein ile yakın arkadaş olan Comolli, Fabregas için bir görüşme yaptı.

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