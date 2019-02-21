Kameni'den Fenerbahçe için flaş açıklamalar

Eski teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilgili olarak "İlk geldiğinde bana karşı büyük önyargısı vardı. Beni dışladı" diyen Kameni, daha sonra birlikte çalıştığı Phillip Cocu için ise "Kocaman gibi Cocu da beni oynatmadı" dedi.