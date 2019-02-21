21 Şubat 2019, Perşembe

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Kameni'den Fenerbahçe için flaş açıklamalar

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan file bekçisi Carlos Kameni, İspanyol basınına sarı lacivertli ekiple ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 21.02.2019 15:59
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Kameni'den Fenerbahçe için flaş açıklamalar

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı olan kaleci Carlos Cameni, İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden Marca'ya özael röportaj verdi.

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Kameni'den Fenerbahçe için flaş açıklamalar

Marca gazetesi röportajla ilgili olarak yayınladığı yazıda ise "Kameni, Türkiye'de cehennemi yaşıyor. Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı 1 Mart 2018'de oynanan yarı final maçından bu yana Fenerbahçe onu kadroya almıyor, A Takım'la birlikte antrenmana çıkmasına da izin vermiyor" ifadelerini kullandı.

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Kameni'den Fenerbahçe için flaş açıklamalar

Kameni ise sarı lacivertli ekipteki durumundan gelecek planlarına kadar pek çok konuda konuştu.

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Kameni'den Fenerbahçe için flaş açıklamalar

Eski teknik direktörü Aykut Kocaman'la ilgili olarak "İlk geldiğinde bana karşı büyük önyargısı vardı. Beni dışladı" diyen Kameni, daha sonra birlikte çalıştığı Phillip Cocu için ise "Kocaman gibi Cocu da beni oynatmadı" dedi.

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Kameni'den Fenerbahçe için flaş açıklamalar

Mevcut durumu konusunda da açıklamalarda bulunan Kameni, sarı lacivertli ekipten bu yaz ayrılmayı umut ettiğini de sözlerine eklerken şunları söyledi:

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