21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den iki imza birden!

Genç isimleri kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe, son olarak iki genç yetenek Osman Ertuğrul Çetin ve Efe Katırcı'yı kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 15:24
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Fenerbahçe'den iki imza birden!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada;

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Fenerbahçe'den iki imza birden!

"Kulübümüzün futbol altyapısında oynayan 2003 doğumlu sporcumuz Osman Ertuğrul Çetin ile geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalandı." denildi.

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Fenerbahçe'den iki imza birden!

Açıklamada, imza töreninde, sportif direktör Damien Comolli ve genç kalecinin ailesinin de yer aldığı ifade edildi.

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Fenerbahçe'den iki imza birden!

Bir diğer isim ise Turgutluspor altyapısında forma giyen 14 yaşındaki Ali Efe Katırcı. 2015 doğumlu yetenek Fenerbahçe'nin altyapısına transfer oldu.

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Fenerbahçe'den iki imza birden!
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