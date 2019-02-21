Fenerbahçe'den iki imza birden!

Genç isimleri kadrosuna katmaya devam eden Fenerbahçe, son olarak iki genç yetenek Osman Ertuğrul Çetin ve Efe Katırcı'yı kadrosuna kattı.

Giriş Tarihi: 21.02.2019 15:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





