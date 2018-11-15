Dört büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular ne kadar kazanıyor?

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu sezon başarılarıyla değil olaylarıyla gündeme geliyor. 12 haftası geride kalan ligde henüz beklentileri karşılayamayan 4 büyüklerde şu ana kadar toplam 9 futbolcu disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldı.