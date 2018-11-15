    15 Kasım 2018, Perşembe

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

    Olaylı derbi sonrası birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez yıldız oyuncunun transferi için mücadele edecek.

    Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 11:50
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    Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

    Ligde Beşiktaş'ın 1-0 kaybettiği Başakşehir maçının devre arasında pilav yediği için gündeme oturan Tolgay Arslan konusunda çok flaş gelişmeler yaşanıyor.

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    Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

    Beşiktaş yönetimi dün yıldız futbolcuyu resmen kadro dışı bıraktı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe ve Galatasaray hemen düğmeye bastı.

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    Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

    HEMEN PLANLAR BAŞLADI

    İki kulüp de devre arasında Tolgay'ı kadrosuna katmak için planlara başladı.

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    Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Ozan Tufan'ı Beşiktaş'a takas olarak teklif edecek.

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    Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

    OZAN, GÜNEŞ'İN ÖĞRENCİSİ

    Ozan'ın Şenol Güneş'in Bursaspor'dan öğrencisi olması takasın gerçekleşme ihtimalini artırıyor.

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