Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

15 Kasım 2018, Perşembe
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Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer savaşı!
Olaylı derbi sonrası birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez yıldız oyuncunun transferi için mücadele edecek.
Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 11:50
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