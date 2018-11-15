Fenerbahçe ile Galatasaraydan dev transfer savaşı!

Fenerbahçe ile Galatasaray'dan dev transfer savaşı!

Olaylı derbi sonrası birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Galatasaray, bu kez yıldız oyuncunun transferi için mücadele edecek.

Giriş Tarihi: 15.11.2018 11:48 Güncelleme Tarihi: 15.11.2018 11:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





