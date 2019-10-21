İşte Fenerbahçe'nin yeni sol beki! Herkes Kolarov ve Melnjak'ı beklerken...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yukatel Denizlspor'u Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde öncelik sol bek transferine verilmiş durumda... Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı sonrası bu bölgede alternatifi olmayan Kanarya'da teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda sol bek takviyesi için girişimler başladı. Öte yandan adı Aleksandar Kolarov ve Dario Melnjak ile anılan Fenerbahçe, aradığı sol beki buldu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 21.10.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 10:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





