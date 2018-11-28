28 Kasım 2018, Çarşamba

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin devre arası planı

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve aynı şekilde de devam eden Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası sarı lacivertli yönetim devre arası için plan hazırladı.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:36
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İşte Fenerbahçenin devre arası planı

Teknik direktör değişikliği, sportif direktör ataması ve yeni transferlerle sezona büyük umutlar besleyerek başlayan fakat tarihinin en vasat grafiğini çizen Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve kurmayları devre arası için karar aldı.

İşte sarı lacivertli ekibin devre arası için hazırlandığı o plan...

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İşte Fenerbahçenin devre arası planı

COMOLLI YERİNE BAKİ

Fenerbahçe'de kötü gidişatın mimarları arasında gösterilen Damien Comolli transfer edilen oyuncuların maliyeti ve performansı üzerinden tartışma konusu olmuştu.

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İşte Fenerbahçenin devre arası planı

Comolli devre arasından itibaren transferde artık karar değil tavsiye verecek. Transfer konusunda ipler ise futbol şube sorumluluğuna getirilen yönetici Selahattin Baki'nin elinde olacak. Comolli, sadece görüşmelerde masaya oturan adam rolünü üslenecek.

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İşte Fenerbahçenin devre arası planı

HER ŞEY SİL BAŞTAN

Göreve getirilmesi sonrası Samandıra'da yoğun mesai harcayan Selahattin Baki, oyuncularla bire bir görüşme yaparak takım üzerindeki kötü havayı uzaklaştırmak, alınan kötü sonuçlar sonrası futbolcuların bozulan psikolojisini düzeltmek ve onları ikinci devreye daha iyi hazırlamak için çabalayacak.

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İşte Fenerbahçenin devre arası planı

TAKIMA 2-3 TAKVİYE

Baki'nin mesaisini harcadığı diğer önemli konu ise transfer. Sarı lacivertliler ara transfer döneminde 2 veya 3 takviye yapmayı planlıyor. Bu rakam takımdan gönderilecek oyuncular konusunda başarı sağlanırsa 4'e kadar çıkabilir.

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