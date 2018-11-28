İşte Fenerbahçenin devre arası planı

İşte Fenerbahçe'nin devre arası planı

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve aynı şekilde de devam eden Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası sarı lacivertli yönetim devre arası için plan hazırladı.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





