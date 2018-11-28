İşte Fenerbahçenin devre arası planı

28 Kasım 2018, Çarşamba
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İşte Fenerbahçe'nin devre arası planı
Sezona kötü bir başlangıç yapan ve aynı şekilde de devam eden Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası sarı lacivertli yönetim devre arası için plan hazırladı.
Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 15:36
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