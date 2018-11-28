28 Kasım 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe'de iki isim için karar verildi
Bu sezon oynanan futbolla beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de iki oyuncunun takımdan gönderilmesi kesinleşti.
Giriş Tarihi: 28.11.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 13:04
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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
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