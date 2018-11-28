Takım halinde ligin ilk 13 haftasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabildi. Puan durumuna bakıldığında Kayserispor, Alanyaspor ve Erzurum'dan sonra ligin en az gol atan 3. takımı olan sarı-lacivertli ekip, sezon başından beri hücumcu yıldızları, Islam Slimani, Ayew, Soldado, Frey, Benzia ve Valbuena'dan istediği verimi alamadı.