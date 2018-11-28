28 Kasım 2018, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de iki isim için karar verildi

Bu sezon oynanan futbolla beklentilerin çok altında kalan Fenerbahçe'de iki oyuncunun takımdan gönderilmesi kesinleşti.

Giriş Tarihi: 28.11.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 13:04
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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
F.Bahçede iki isim için karar verildi

Sarı lacivertli ekibin büyük beklentilerle transfer ettiği iki yıldız ismin bileti kesildi.

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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
F.Bahçede iki isim için karar verildi

Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonunu yaşarken, hücumda ve özellikle de gol konusunda adeta iflas etmiş durumda. Sarı-lacivertliler, son olarak Trabzon-spor deplasmanında 2-1 kaybederken, gol yollarında yine etkisiz kaldı.

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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
F.Bahçede iki isim için karar verildi

Takım halinde ligin ilk 13 haftasında büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri sadece 12 kez havalandırabildi. Puan durumuna bakıldığında Kayserispor, Alanyaspor ve Erzurum'dan sonra ligin en az gol atan 3. takımı olan sarı-lacivertli ekip, sezon başından beri hücumcu yıldızları, Islam Slimani, Ayew, Soldado, Frey, Benzia ve Valbuena'dan istediği verimi alamadı.

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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
F.Bahçede iki isim için karar verildi

Özellikle forvet hattında Slimani'nin vasatı aşamaması büyük sorun çıkardı. Yıllık 4.5 milyon euro maliyetli futbolcu 12 maçta sadece 1 gol atabilirken, beklentilerin çok altında kaldı. Hal böyle olunca sarı lacivertli yönetim de Slimani'yle yolları ayırma kararı aldı.

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F.Bahçe'de iki isim için karar verildi
F.Bahçede iki isim için karar verildi

Gol yollarındaki sıkıntı Fenerbahçe'nin genel tablosuna da yansıdı. Sarı-lacivertli takım 13 haftada 136 hücum şutu çekerken, gol yapma yüzdesinde sadece 8.8 ortalamada kalarak hüsranı gördü.

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