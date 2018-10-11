    12 Ekim 2018, Cuma

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe paramparça

    Başkan Ali Koç'un "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış"a çıklamasının ayrıntıları ortaya çıktı. Fenerbahçe Futbol Takımı 5 gruba bölünmüş durumda

    Giriş Tarihi: 11.10.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 00:49
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    Fenerbahçe paramparça
    Fenerbahçe paramparça

    Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un çarşamba günü FB TV'de yaptığı açıklamalarda "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" ifadesini kullanması oldukça dikkat çekmişti. Kulübe yakın kaynaklar, takımda gruplaşmanın olduğunu ve futbolcuların 5 gruba bölündüğünü ifade ediyorlar.

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    Fenerbahçe paramparça
    Fenerbahçe paramparça

    Bu 5 gurubun temelini ise Kuzay Afrika Grubu ve eski yerliler gurubu teşkil ediyor.

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    Fenerbahçe paramparça
    Fenerbahçe paramparça

    İşte Fenerbahçe'deki o gruplar....

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    Fenerbahçe paramparça
    Fenerbahçe paramparça

    Eski Yerliler Grubu

    İsmail Köybaşı

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    Fenerbahçe paramparça
    Fenerbahçe paramparça

    Alper Potuk

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