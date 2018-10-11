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Fenerbahçe paramparça
Başkan Ali Koç'un "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış"a çıklamasının ayrıntıları ortaya çıktı. Fenerbahçe Futbol Takımı 5 gruba bölünmüş durumda
Giriş Tarihi: 11.10.2018 22:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 00:49
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