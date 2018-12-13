14 Aralık 2018, Cuma

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İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de yapacağı 5 değişiklik

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesi an meselesi olan Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle sarı lacivertli ekipte ciddi bir değişim yaşanacak.

Giriş Tarihi: 13.12.2018 23:44 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 07:57
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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
İşte Ersun Yanalın yapacağı 5 değişiklik

Fenerbahçe'nin teknik direktöü olarak 2. kez göreve gelecek Ersun Yanal zor günler geçiren sarı lacivertli ekiple kariyerinin belki de en zor sınavlarından birini verecek.

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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
İşte Ersun Yanalın yapacağı 5 değişiklik

Beraberinde getireceği değişim rüzgarıyla takımı düzlüğe çıkarması umulan Ersun Yanal özellikle 5 konuya konsantre olacak.

İşte Yanal'ın Fenerbahçe'de hayata geçireceği 5 değişiklik...

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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
İşte Ersun Yanalın yapacağı 5 değişiklik

1 - Kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar ve Ozan Tufan tekrar takıma kazandırılacak. Bu sayede kadro derinliği artırılacak.

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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
İşte Ersun Yanalın yapacağı 5 değişiklik

2 - Futbolcuların içinde bulunduğu yetersiz fiziksel kondisyon artırılacak, takımın maçlardaki performansı buna paralel olarak yükselecek.

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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
İşte Ersun Yanalın yapacağı 5 değişiklik

3 - Yaşanan sıkıntılı günler nedeniyle takımın dibe vuran morali ve takım içi uyumsuzluk giderilecek, Fenerbahçe eski günlerindeki gibi güçlü bir takım profili çizecek.

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