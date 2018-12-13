14 Aralık 2018, Cuma
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İşte Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'de yapacağı 5 değişiklik
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilmesi an meselesi olan Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle sarı lacivertli ekipte ciddi bir değişim yaşanacak.
Giriş Tarihi: 13.12.2018 23:44 Güncelleme Tarihi: 14.12.2018 07:57
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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
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İşte Ersun Yanal'ın yapacağı 5 değişiklik
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