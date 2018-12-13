Fenerbahçede asıl operasyon sezon sonunda! İşte hedefler...

13 Aralık 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'de asıl operasyon sezon sonunda! İşte hedefler...
Sezon başında göreve getirdiği Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevine son veren ve Ersun Yanal'la anlaşan Fenerbahçe yönetimi, asıl planlarını önümüzdeki sezon için yapıyor.
Giriş Tarihi: 13.12.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 15:44
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