13 Aralık 2018, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de asıl operasyon sezon sonunda! İşte hedefler...

Sezon başında göreve getirdiği Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun görevine son veren ve Ersun Yanal'la anlaşan Fenerbahçe yönetimi, asıl planlarını önümüzdeki sezon için yapıyor.

Giriş Tarihi: 13.12.2018 15:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2018 15:44
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Fenerbahçede asıl operasyon sezon sonunda! İşte hedefler...

Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Fenerbahçe'de yönetim Ersun Yanal'ın gelişiyle ligin 2. devresinde düzlüğe çıkılacağını düşünüyor.

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Fenerbahçede asıl operasyon sezon sonunda! İşte hedefler...

Habertürk'ten haberine göre; yönetim, bu sezonu mümkün olan en iyi yerde bitirmeyi umut ederken asıl planlar önümüzdeki sezon için yapılıyor.

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Fenerbahçede asıl operasyon sezon sonunda! İşte hedefler...

Transferde FFP ve eldeki oyuncuların satılamaması nedeniyle zorluk yaşayan sarı-lacivertli takımın eli sezon sonunda rahatlayacak.

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Fenerbahçede asıl operasyon sezon sonunda! İşte hedefler...

Birçok futbolcunun sözleşmesi bitecek, kiralık futbolcularla da yollar ayrılacak. Kulübün özellikle maaş konusunda genişliği artacak.

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Fenerbahçede asıl operasyon sezon sonunda! İşte hedefler...

Sezon sonunda sözleşmesi biten isimler şunlar:

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