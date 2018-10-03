Hollanda basınından çarpıcı iddia! "Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor"

Cocu ve yardımcılarının içinde bulunduğu durumla ilgili Derksen "İyi bir kontratları var. Bu yüzden parayı almak istiyorlar ve kendiliğinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak yönetim onların bavullarını toplamasını bekliyor. Dolayısıyla şu an için sıkıntı bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

(Skorer)