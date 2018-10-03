03 Ekim 2018, Çarşamba

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Hollanda basınından çarpıcı iddia! "Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor"

Bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 6 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 galibiyet alan alan Fenerbahçe için Hollanda'dan flaş bir iddia geldi.

Giriş Tarihi: 03.10.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 14:53
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Hollanda basınından çarpıcı iddia! "Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor"
Hollanda basınından çarpıcı iddia! Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor

Bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 6 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 galibiyet alan alan Fenerbahçe için Hollanda'dan flaş bir iddia geldi.

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Hollanda basınından çarpıcı iddia! "Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor"
Hollanda basınından çarpıcı iddia! Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor

Hollandalı futbol yorumcusu Johan Derksen, katıldığı bir televizyon programında sarı-lacivertliler hakkında çarpıcı bir yorumda bulundu.

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Hollanda basınından çarpıcı iddia! "Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor"
Hollanda basınından çarpıcı iddia! Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu hakkında değerlendirmelerde bulunan Derksen, Cocu'nun sarı-lacivertlilerden ayrılması için birtakım uğraşlar olduğunu iddia etti.

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Hollanda basınından çarpıcı iddia! "Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor"
Hollanda basınından çarpıcı iddia! Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor

Derksen, katıldığı programda Fenerbahçe'de bazı oyuncularını kasıtlı olarak kötü oynadığını savundu, "Maçları boykot eden iyi maaşlı 6 futbolcu var. Bunlar kasıtlı olarak kötü oynuyor, işin kolayına kaçıyorlar" dedi.

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Hollanda basınından çarpıcı iddia! "Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor"
Hollanda basınından çarpıcı iddia! Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor

Cocu ve yardımcılarının içinde bulunduğu durumla ilgili Derksen "İyi bir kontratları var. Bu yüzden parayı almak istiyorlar ve kendiliğinden ayrılmak istemiyorlar. Ancak yönetim onların bavullarını toplamasını bekliyor. Dolayısıyla şu an için sıkıntı bundan kaynaklanıyor" diye konuştu.

(Skorer)

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