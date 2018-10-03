03 Ekim 2018, Çarşamba
A SPOR GALERİ
Hollanda basınından çarpıcı iddia! "Fenerbahçeli 6 futbolcu maçları boykot ediyor"
Bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 6 mağlubiyet 2 beraberlik ve 2 galibiyet alan alan Fenerbahçe için Hollanda'dan flaş bir iddia geldi.
Giriş Tarihi: 03.10.2018 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.10.2018 14:53
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