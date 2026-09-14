A Spor Fenerbahçe Galerileri Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (MAÇTAN KARELER) Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (MAÇTAN KARELER) Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İşte mücadeleden kareler... Giriş Tarihi: 14 Eylül 2026 22:20 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR