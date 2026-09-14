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Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (MAÇTAN KARELER)

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. İşte mücadeleden kareler...

Giriş Tarihi:
Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (MAÇTAN KARELER) 1
Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (MAÇTAN KARELER) 2
Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (MAÇTAN KARELER) 3
Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (MAÇTAN KARELER) 4
Gaziantep FK 0-0 Fenerbahçe (MAÇTAN KARELER) 5
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Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER)
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Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER)