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Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER)

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu mücadeleden 1-1'lik skorla ayrıldı. İşte bu karşılaşmadan kareler...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER) 1
Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER) 2
Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER) 3
Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER) 4
Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER) 5
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Samsunspor 0-2 Fenerbahçe | MAÇTAN KARELER