A Spor Fenerbahçe Galerileri Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER) Fenerbahçe 1-1 Roma (MAÇTAN KARELER) Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçında sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu mücadeleden 1-1'lik skorla ayrıldı. İşte bu karşılaşmadan kareler... Giriş Tarihi: 10 Eylül 2026 22:21 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR