22 Haziran 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncu imzalıyor
Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansta hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 22.06.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 10:48
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"