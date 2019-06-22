22 Haziran 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncu imzalıyor

Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performansta hayal kırıklığı yaratan ve yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'ye transferde kötü haber geldi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun yeni takımı belli oldu. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 22.06.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 10:48
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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncu imzalıyor

Fenerbahçe Süper Lig'de geride bıraktığı kötü sezonun izlerini silmek için transferde önemli oyuncular için mesai harcıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncu imzalıyor

Sportif direktör Damien Comolli'nin belirlediği liste üzerinden gidilirken, takımda hemen her mevkiye takviye yapılmaya hazırlanılıyor.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncu imzalıyor

Kolarov transferinde imzaya yaklaşan sarı-lacivertli takım ilgilendiği bir başka yıldız isimde ise hayal kırıklığına uğradı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncu imzalıyor

İtalyan basınından Sky Italia'nın haberine göre Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği stoper Cristian Zapata, Genoa ile anlaşmak üzere.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Yıldız oyuncu imzalıyor

Milan'la sözleşmesinin sonuna gelen Kolombiyalı futbolcunun iki yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardığı ifade edildi.

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