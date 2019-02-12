13 Şubat 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında büyük umutlarla çıktığı Kayserispor deplasmanından beklenmedik bir yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, bir şok daha yaşadı.

Giriş Tarihi: 12.02.2019 10:41
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Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

İddaa, Süper Lig'in 21. haftasının ardından şampiyonluk oranlarını güncelledi.

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Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor ile berabere kalan Başakşehir'in oranı 1.40'a çıktı.

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Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Trabzonspor'u mağlup eden ve puan farkını 6'ya indiren Galatasaray'ın ise 3.50 olan oranı 3.00'a düştü.

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Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Sahasında Bursaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın geçen hafta 13.00 olan şampiyonluk oranı, 9.00'a düştü.

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Fenerbahçe'ye şok! Listeye almadılar

Yeni Malatyaspor ve Göztepe galibiyetlerinin ardından geride kalan hafta Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna 90.00 oran belirlenmişti.

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