    16 Ekim 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Teklifler var...

    Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında toplamda 8 puan toplayan Fenerbahçe, son 50 yılın en kötü başlangıçlarından birisini yaptı. Sarı-lacivertli ekipte bu kötü gidişatın sorumlusu olarak da bir takım oyuncular kadro dışı bırakılırken, bazı antrenörlerle de 'ihanet' suçlamasıyla yollar ayrıldı.

    Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 11:22
    • 1
    • 11
    Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Teklifler var...
    Fenerbahçeye müjdeli haber! Teklifler var...

    Fenerbahçe'de Aatif, Dirar ve Volkan Demirel'in kadro dışı bırakılmasından sonra, 2. dalga bir operasyon yapılacağı iddia edilmişti.

    • 2
    • 11
    Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Teklifler var...
    Fenerbahçeye müjdeli haber! Teklifler var...

    Bu operasyon ile kadro dışı sayılarının artacağı vurgulanırken, takımın yeniden kenetlenmesini sağlayacak bir ortam oluşturulacağı kaydedilmişti.

    • 3
    • 11
    Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Teklifler var...
    Fenerbahçeye müjdeli haber! Teklifler var...

    Henüz böyle bir kadro dışı olayları gerçekleşmese de Fenerbahçe'de, sezon başında takımda düşünülmeyen Kameni ve Ozan Tufan'ın ardından kadro dışı bırakılan oyuncularla birlikte oynamadan yıllık ücret alan oyuncu sayısı beşe yükseldi.

    • 4
    • 11
    Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Teklifler var...
    Fenerbahçeye müjdeli haber! Teklifler var...

    Sarı lacivertlilerde kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon euro olması kulüp hesapları açısından çok kritik bir önem taşıyor.

    • 5
    • 11
    Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Teklifler var...
    Fenerbahçeye müjdeli haber! Teklifler var...

    Finansal açıdan darboğazdan geçen ve her kuruşun hesabının yapıldığı Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Dirar 3 milyon euro, Aatif, Volkan Demirel ve Ozan Tufan 1.5'ar milyon euro, Kameni ise yaklaşık 2.5 milyon euro yıllık ücret alıyor.

    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör