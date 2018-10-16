Fenerbahçeye müjdeli haber! Teklifler var...

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Teklifler var...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında toplamda 8 puan toplayan Fenerbahçe, son 50 yılın en kötü başlangıçlarından birisini yaptı. Sarı-lacivertli ekipte bu kötü gidişatın sorumlusu olarak da bir takım oyuncular kadro dışı bırakılırken, bazı antrenörlerle de 'ihanet' suçlamasıyla yollar ayrıldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 11:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





