Fenerbahçeye müjdeli haber! Teklifler var...

16 Ekim 2018, Salı
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Teklifler var...
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında toplamda 8 puan toplayan Fenerbahçe, son 50 yılın en kötü başlangıçlarından birisini yaptı. Sarı-lacivertli ekipte bu kötü gidişatın sorumlusu olarak da bir takım oyuncular kadro dışı bırakılırken, bazı antrenörlerle de 'ihanet' suçlamasıyla yollar ayrıldı.
Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 11:22
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