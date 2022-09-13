Fenerbahçe’ye büyük piyango! Kadro dışı kalan yıldıza talip çıktı

Fenerbahçe'de yabancı sınırı nedeniyle Bruma, Lemos ve Filip Novak gibi isimler kadro dışı kalmıştı. Sarı-lacivertlilerin sezon başında PSV'den 4 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığı Bruma'ya talip çıktı. Sport 1'de yer alan habere göre Maccabi Tel Aviv Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Bruma için görüşmelere başladı. İsrail ekibinin Portekizli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediği ifade edildi. İsrail'de transfer dönemi 28 Eylül'de sona ererken, Maccabi'nin bu transferi bitirmek istediği belirtildi. Bruma'nın da kadro dışı kalmak yerine İsrail'de oynamaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.