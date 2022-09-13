Anasayfa Galeri Fenerbahçe'ye büyük piyango! Kadro dışı kalan yıldıza talip çıktı
Fenerbahçe’ye büyük piyango! Kadro dışı kalan yıldıza talip çıktı

Fenerbahçe'ye büyük piyango! Kadro dışı kalan yıldıza talip çıktı

Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertliler, mevcut yabancı sınırı nedeniyle Bruma, Lemos ve Novak gibi isimleri kadro dışı bırakmıştı. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan bir yıldıza sürpriz bir talip çıktı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 10:55
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’ye büyük piyango! Kadro dışı kalan yıldıza talip çıktı

Fenerbahçe'de yabancı sınırı nedeniyle Bruma, Lemos ve Filip Novak gibi isimler kadro dışı kalmıştı.

BİZE ULAŞIN