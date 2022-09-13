FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 20 milyon Euro’yu çöpe attı! İşte o 8 futbolcu...

Fenerbahçe'de son 3 yılda transfer ettiği futbolcularından toplam 8'inden neredeyse hiç faydalanamadı. Bu 8 futbolcunun ödenen bonservis ve maaş toplamından satışı gerçekleştiğinde kasaya giren para düşüldüğünde toplam maliyet 20 milyonu buluyor.