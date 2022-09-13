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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 20 milyon Euro’yu çöpe attı! İşte o 8 futbolcu...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 20 milyon Euro'yu çöpe attı! İşte o 8 futbolcu...

Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Kadrosuna önemli yıldızları katan sarı lacivertlilerde Bruma transferi ise akıllarda soru işareti bıraktı. Kanarya'da kadro dışı bırakılan Bruma da dahil olmak üzere son 3 yılda transfer edilen futbolcular toplam 8'inden neredeyse hiç faydalanamadı.
Yayın Tarihi: 13.09.2022- 06:34
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya 20 milyon Euro’yu çöpe attı! İşte o 8 futbolcu...

Fenerbahçe'de son 3 yılda transfer ettiği futbolcularından toplam 8'inden neredeyse hiç faydalanamadı. Bu 8 futbolcunun ödenen bonservis ve maaş toplamından satışı gerçekleştiğinde kasaya giren para düşüldüğünde toplam maliyet 20 milyonu buluyor.

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