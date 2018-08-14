Fenerbahçenin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11

14 Ağustos 2018, Salı
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Fenerbahçe'nin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında bugün Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Kanarya, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Temsilcimizin Benfica'yı elemesi için sahadan en az iki farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek.
Giriş Tarihi: 14.08.2018 01:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 01:20
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