    14 Ağustos 2018, Salı

    A SPOR GALERİ

    Fenerbahçe'nin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında bugün Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Kanarya, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Temsilcimizin Benfica'yı elemesi için sahadan en az iki farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek.

    Giriş Tarihi: 14.08.2018 01:18 Güncelleme Tarihi: 14.08.2018 01:20
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    • 14
    Fenerbahçe'nin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11
    Fenerbahçenin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında bugün Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak. 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Kanarya, rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Temsilcimizin Benfica'yı elemesi için sahadan en az iki farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek.

    • 2
    • 14
    Fenerbahçe'nin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11
    Fenerbahçenin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11

    Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek. F.BAHÇE, turu geçmesi durumunda playoff'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da bugün saat 20.30'da oynanacak.

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    Fenerbahçe'nin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11
    Fenerbahçenin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11

    Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek. 3 maçlık cezası biten Josef de Souza, bugün sahada. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan Andre Ayew de ilk 11'de. Bursaspor maçında yedek kalan Dirar'ın ise Barış'ın yerine bu kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i:

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    Fenerbahçe'nin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11
    Fenerbahçenin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11

    VOLKAN

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    • 14
    Fenerbahçe'nin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11
    Fenerbahçenin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11

    ISLA

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