Fenerbahçenin rakibi Benfica! İşte muhtemel 11

Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek. 3 maçlık cezası biten Josef de Souza, bugün sahada. Sakatlığı nedeniyle ilk maçta oynayamayan Andre Ayew de ilk 11'de. Bursaspor maçında yedek kalan Dirar'ın ise Barış'ın yerine bu kez ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: