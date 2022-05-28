Fenerbahçe’den transfer bombası! Süper Lig’in yıldızı Kadıköy’e geliyor

Fenerbahçe Süper Lig'i ikinci sırada bitimesinin ardından gözünü transfere çevirdi. Sarı-lacivertliler, ligde 2021-2022 sezonunda 21 galibiyet aldı. Ayrıca 10 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalarak maddi olarak önemli bir kazanç elde etmek istiyor. İsmail Kartal'la yükselen bir grafik yakalayan Fenerbahçe, üst üste galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. Şampiyon Trabzonspor'un ardından ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan sarı-lacivertliler, gruplara kalma peşinde. Bu doğrultuda ünlü teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşan sarı lacivertliler, Portekizli çalıştırıcıyı resmen açıklayacak. Fenerbahçe, Jesus'un tespit ettiği eksik bölgeleri tamamlayarak kadrosunu hazır hale getirmek istiyor. Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında Jesus'un, Fenerbahçe'yi 2.5 aydır izlediğini ifade etmişti. Başkan Koç, 67 yaşındaki çalıştırıcının transfer talepleri doğrultusunda hamlelerini yapacak. Antalyaspor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Fernando Lucas Martins, Süper Lig'deki performansıyla kısa süre içinde önemli kulüplerin transfer listesine girdi. Takvim'in haberine göre, şampiyon Trabzonspor'un yanı sıra İngiliz ekibi Hull City'nin peşinde olduğu Brezilyalı orta saha oyuncusunu Fenerbahçe'nin de istediği öğrenildi. Akdeniz ekibinin geçtiğimiz ocak ayında bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu, Süper Lig'de gösterdiği etkili performansla transferin gözdesi olmayı başardı. MAAŞINDAN KURTULACAK! Sarı-Lacivertliler, gelecek sezon için 4 milyon Euro'luk maaşı ve ilerleyen yaşı sebebiyle kadroda düşünülmeyen Gustavo'nun takımdan ayrılması durumunda orta alanı Fernando ile takviye etmeyi planlıyor. Fenerbahçe, oyuncunun 750 bin Euro'luk serbest kalma bedeli sebebiyle bu transfere sıcak bakıyor. Fernando, bu sezon Süper Lig'de 18 maça çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, 18 karşılaşmada 4 gol attı. Fernando ayrıca 4 de asist yaptı.