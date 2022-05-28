Anasayfa Galeri Fenerbahçe'den transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı Kadıköy'e geliyor
Fenerbahçe’den transfer bombası! Süper Lig’in yıldızı Kadıköy’e geliyor

Fenerbahçe'den transfer bombası! Süper Lig'in yıldızı Kadıköy'e geliyor

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir isim geldi. Kanarya, eğer Luiz Gustavo ile yollarını ayırırsa Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 28.05.2022- 06:35 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022- 06:35
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