Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus tamam sıra forvette! İşte hedefteki golcüler
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus tamam sıra forvette! İşte hedefteki golcüler

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jorge Jesus tamam sıra forvette! İşte hedefteki golcüler

Fenerbahçe transfer haberi: Jorge Jesus'la anlaşmaya varan sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde tecrübeli teknik adamı resmen açıklaması bekleniyor. Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adamın verdiği raporlar doğrultusunda transfer çalışmaları da hız kazandı. Kanarya'da önceliğin forvet transferine verildiği ifade edildi. İşte Fenerbahçe'nin hedefindeki golcüler... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 28.05.2022- 10:10 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022- 10:19
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