Fenerbahçe’den sol bek hamlesi! İsmail Kartal onay verdi

İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı son iki maçta 4 puan toplayan Fenerbahçe'de sergilenen istekli oyun ve mücadele dikkat çekti. Kartal göreve gelir gelmez 4'lü savunma ile oynayacağını açıklarken bu bölge için yönetimden bir talepte bulundu. Tecrübeli hoca Antalyaspor maçında sol bekte Ferdi ile başlarken, Altay maçında ise Szalai'yi o bölgede kullandı. Kartal, özellikle Ferdi'yi önde kullanmak istemesi nedeniyle devre arasında sol bek takviyesi istedi. İşte sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan o isim ve transfer detayları... (FB spor haberleri)