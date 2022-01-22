FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’da 9 futbolcunun bileti kesildi! O isimler yolcu...

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un bir hayli gerisinde kaldı. Sezona Vitor Pereira önderliğinde başlayan sarı lacivertliler, bir kez daha teknik direktör değişikliğine giderek takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Kartal'ın gelişinin ardından yeniden çıkışan geçmek isteyen ve Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi'nde başarı hedefleyen Kanarya'da, bir yandan ayrılık rüzgarı da esecek. Özellikle beklentilerin altında kalan futbolcuların yanında bazı isimler ise gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)