17 Mayıs 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

Kanatlara etkili bir oyuncu arayan teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime, devre arasında da istediği Mısırlı futbolcunun ismini verdiği belirtildi. Kasımpaşa'ya takas+para teklifi yapılacak.

Giriş Tarihi: 16.05.2019 00:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2019 09:07
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın Kasımpaşa'dan Trezeguet'yi istediği ileri sürüldü.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

Sarı-lacivertlilerin, Mısırlı yıldız için önümüzdeki hafta İstanbul ekibinin kapısını çalacağı belirtiliyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

24 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde 9 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

İki kez sarı kart gören Trezeguet'nin asıl mevkisi sol kanat. Sağ kanat ve orta sahada da görev yapabiliyor. Kasımpaşa ile 2 yıl daha sözleşmesi var.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım

VİSCA SKOV DA LİSTEDE

Sportif direktör Comolli'nin başarılı futbolcunun menajeriyle ön görüşme yaptığı ve olumlu yanıt aldığı iddialar arasında.

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