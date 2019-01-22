Fenerbahçeden flaş açıklama! Cüneyt Çakır...

Ancak dün oynanan müsabakada yaşanan hatalı kararlar ve bu kararların alınış biçimleri ile bu kararları veren hakemlerin çok kısa bir süre önce benzer pozisyonlar için yayıncı kuruluşta yapmış oldukları değerlendirmeler detaylıca göz önüne alındığında, ortaya birkaç basit hakem hatası denilerek geçiştirilemeyecek, kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir tablo çıkmaktadır:



