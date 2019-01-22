23 Ocak 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den flaş açıklama! Cüneyt Çakır...

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden Bursaspor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı hedef alan zehir zemberek bir açıklama yayınladı.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 22.01.2019 19:26
  • 1
  • 20
Fenerbahçeden flaş açıklama! Cüneyt Çakır...

Lefter Küçükandonyadis sezonu 18. hafta müsabakasında deplasmanda oynadığımız Bursaspor karşılamasında, futbol takımımızın maruz kaldığı, direkt olarak maç sonucuna etki eden yanlış hakem kararları tüm kamuoyunun malumudur.

  • 2
  • 20
Fenerbahçeden flaş açıklama! Cüneyt Çakır...

Bu sezon başından itibaren, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak hakemler ve hakem hataları konusundaki duruşumuz çok net ve açıktır. Hakem hatalarını belli sınırlar içerisinde futbolun olağan akışında doğal karşılamakla birlikte, bu tip olağan hatalara karşı, rakiplerimizden bir açıklama gelmediği takdirde, herhangi bir söylemde bulunmadık.

  • 3
  • 20
Fenerbahçeden flaş açıklama! Cüneyt Çakır...

Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un maç sonrasında yaptığı açıklamalarda da belirttiği gibi Türk futbolunun geleceği açısından da maç sonralarında sıcağı sıcağına hakemler ve kararları hakkında pozisyonları iyice analiz etmeden yorumlarda bulunmayı doğru bulmuyoruz.

  • 4
  • 20
Fenerbahçeden flaş açıklama! Cüneyt Çakır...

Ancak dün oynanan müsabakada yaşanan hatalı kararlar ve bu kararların alınış biçimleri ile bu kararları veren hakemlerin çok kısa bir süre önce benzer pozisyonlar için yayıncı kuruluşta yapmış oldukları değerlendirmeler detaylıca göz önüne alındığında, ortaya birkaç basit hakem hatası denilerek geçiştirilemeyecek, kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir tablo çıkmaktadır:

  • 5
  • 20
Fenerbahçeden flaş açıklama! Cüneyt Çakır...

1) Karşılaşmanın 11. dakikasında, Fenerbahçemizin kullandığı korner atışında, top oyuna girdikten sonra Martin Skrtel'in gözleri önünde çekilerek düşürülmesi sonrası, penaltı kararı vermek yerine, korneri tekrarlatan Cüneyt Çakır bu kararıyla daha maçın başında en iyimser yaklaşımla, her Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine kafasında soru işaretleri ile maçı yönetmeye çıktığını gözler önüne sermiştir.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör