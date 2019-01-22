23 Ocak 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal Skrtel'i gözden çıkardı! Yerine iki isim geliyor

Spor Toto Süper Lig ikinci devresine Bursaspor deplasmanında alınan 1-1'lik beraberlik ile başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Martin Skrtel'i gözden çıkardı. Sarı-lacivertliler, Slovak yıldızın yerini iki isimle dolduracak.

Giriş Tarihi: 22.01.2019 20:55
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Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı! Yerine iki isim geliyor

Devre arası transfer döneminde savunma bölgesine Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer eden Fenerbahçe için yeni bir iddia da İtalyan basınından geldi.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı! Yerine iki isim geliyor

İtalyanlar, sarı-lacivertli takımın Milan'da forma giyen Cristian Zapata ile ilgilendiği ve Kolombiyalı oyuncuya resmi teklif yaptığını yazdı.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı! Yerine iki isim geliyor

Sarı-lacivetli ekibin Milan ile Haziran'da sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki savunmacıya 2.5 yıl üzerinden 2 milyon 400 bin Euro'luk bir kontrat teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı! Yerine iki isim geliyor

Fenerbahçe'de mevcut stoperlerinden Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in mukaveleleri sezon sonunda bitiyor.

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Fenerbahçede Ersun Yanal Skrteli gözden çıkardı! Yerine iki isim geliyor

SERDAR AZİZ'İN MENAJERİNDEN GALATASARAY VE TRANSFER SÖZLERİ

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar, oyuncusunun Galatasaray'daki durumu ve Fenerbahçe'ye transferi ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu.

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