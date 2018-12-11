Fenerbahçede isyan! 3 isim ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe'de isyan! 3 isim ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe'de gündem Ersun Yanal... Camia, takımda büyük değişimin başlangıcı olarak görülen Yanal'la ilgili haberi bekliyor. Ancak diğer taraftan, takım içinde sular da durulmuyor... Çalkantılı günler geçiren ekipte Akhisarspor maçı sonrası yaşananlar bazı futbolculara isyan bayrağı çektirdi...

Giriş Tarihi: 11.12.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 19:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





