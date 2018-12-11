11 Aralık 2018, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de isyan! 3 isim ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe'de gündem Ersun Yanal... Camia, takımda büyük değişimin başlangıcı olarak görülen Yanal'la ilgili haberi bekliyor. Ancak diğer taraftan, takım içinde sular da durulmuyor... Çalkantılı günler geçiren ekipte Akhisarspor maçı sonrası yaşananlar bazı futbolculara isyan bayrağı çektirdi...

Giriş Tarihi: 11.12.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 19:36
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Fenerbahçede isyan! 3 isim ayrılma kararı aldı

Akhisarspor karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilgi sonrası sarı lacivertli ekipte sular iyice ısınmaya başladı.

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Fenerbahçede isyan! 3 isim ayrılma kararı aldı

Fenerbahçe taraftarlarının büyük tepkisini toplayan bu hezimet sonrası takımın küme düşme hattına gerilemesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

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Fenerbahçede isyan! 3 isim ayrılma kararı aldı

Akhisarspor maçının devre arasında başkan Ali Koç'un soyunma odasına inerek oyuncularla konuştuğu, Comolli'nin de aynı şekilde soyunma odasına indiği ve oyunculara bağırdığı iddiaları gündeme gelmişti.

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Fenerbahçede isyan! 3 isim ayrılma kararı aldı

Yenilgi sonrası Ali Koç oyunculara İstanbul'a uçak yerine otobüsle dönme cezası vermişti.

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Fenerbahçede isyan! 3 isim ayrılma kararı aldı

YABANCI FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ

Sportif Direktör Damien Comolli ve teknik patron Erwin Koeman'ın da içerisinde bulunduğu takım otobüsü maç sonrası yaklaşık 4 saatlik bir yolculuğun ardından Samandıra'ya vardı.

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