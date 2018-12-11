11 Aralık 2018, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe paylaştı taraftar çıldırdı!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine getirildiği yönünde resmi açıklama beklenirken, 2 gün süren sessizliğini bozan sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı, fikstür paylaşımı yapınca tepki aldı.

Giriş Tarihi: 11.12.2018 20:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 20:33
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Fenerbahçe paylaştı taraftar çıldırdı!

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı, Akhisarspor yenilgisinin ardından ilk paylaşımını yaptı.

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Fenerbahçe paylaştı taraftar çıldırdı!

Kötü gidişin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesini isteyen ve kulübün resmi açıklaması için sabırsızlanan sarı-lacivertli taraftarlar, futbol, basketbol ve voleybolda haftanın fikstürü paylaşımına tepki gösterdi.

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Fenerbahçe paylaştı taraftar çıldırdı!

İşte Fenerbahçe taraftarlarının paylaşıma yaptığı yorumlardan en dikkat çekenleri...

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Fenerbahçe paylaştı taraftar çıldırdı!

- Boşver fikstürü. Ersun Yanal'ı açıkla artık!

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Fenerbahçe paylaştı taraftar çıldırdı!

- paylaşımı görünce elim ayağım titredi yemin ederim ersun hoca geldi sandım...

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