11 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçe paylaştı taraftar çıldırdı!
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın teknik direktörlük görevine getirildiği yönünde resmi açıklama beklenirken, 2 gün süren sessizliğini bozan sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabı, fikstür paylaşımı yapınca tepki aldı.
Giriş Tarihi: 11.12.2018 20:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2018 20:33
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