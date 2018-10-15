    15 Ekim 2018, Pazartesi

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    Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi!

    Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanan Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İslam Slimani'nin Sivasspor karşısında forma giyebileceği öğrenildi.

    Giriş Tarihi: 15.10.2018 13:58 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 14:14
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    Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi!
    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Cezayir Milli Takımı'nda sakatlanan İslam Slimani'den gelen haber camiada moralleri bozmuştu.

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    Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi!
    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Yıldız oyuncu, Benin ile oynanacak maçlar nedeniyle Cezayir Milli Takımı'na gitmiş ancak sakatlığı yüzünden kadrodan çıkartılmıştı.

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    Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi!
    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Fenerbahçe sağlık heyeti,İstanbul'a gelen Slimani'yi detaylı bir kontrolden geçirdi.

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    Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi!
    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Yapılan muayene sonrası, yıldız futbolcunun ciddi bir sorunu olmadığı tespit edildi ve tedavisine hemen başlandı.

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    Fenerbahçe'ye Slimani müjdesi!
    Fenerbahçeye Slimani müjdesi!

    Slimani'nin bugün yapılacak antrenmanda yer alması bekleniyor. Kulüp doktorlarının gözetimi altında çalışmalara başlayacak olan Cezayirli oyuncu kendini deneyecek.

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