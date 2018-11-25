25 Kasım 2018, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 25.11.2018 13:42 Güncelleme Tarihi: 25.11.2018 13:47
  • 1
  • 12
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan yıldız oyuncu, devre arası transfer döneminde yeni rotasını belirliyor.

  • 2
  • 12
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Belçika basınında yer alan haberde, Club Brugge'ün Dirar transferinde ciddi yol katettiği yazıldı.

  • 3
  • 12
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

32 yaşındaki yıldızın, Belçika'da birçok taliplisi olduğu ancak Club Brugge'ün gerekli görüşmelere başladığı iddia edildi.

  • 4
  • 12
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Belçika ekibinin, Dirar'ın menajeriyle bir görüşme yaptığı ve görüşmenin olumlu geçtiği öne sürüldü.

  • 5
  • 12
Fenerbahçede flaş ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de yeniden kadroya dönmesi mümkün gözükmeyen Faslı futbolcu da sezonun ikinci yarısında forma giyebileceği bir takım istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör