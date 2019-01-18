Fenerbahçede 2019-20 sezonunda bu isimler yok!

SLIMANI

Fenerbahçe'de transferin en büyük hayal kırıklığı olan Islam Slimani, Leicester City'den kiralandığında takımın en büyük gol silahı olması bekleniyordu. Faslı oyuncu bu sezon 19 maçta sadece 4 gol atabildi.

Piyasa değeri: 10 milyon €