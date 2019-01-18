18 Ocak 2019, Cuma

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Fenerbahçe'de 2019-20 sezonunda bu isimler yok!

Ali Koç teknik direktör Ersun Yanal'la görüştü... İşte 2019-20 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer almayacak isimler.

Giriş Tarihi: 18.01.2019 20:42 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 21:17
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Fenerbahçede 2019-20 sezonunda bu isimler yok!

Sezon sonunda 14 futbolcunun sözleşmesinin sona ereceğini belirten Ali Koç, FB TV'de yaptığı açıklamada bazı isimlerle sözleşme yenileneceğini, bazı isimlerin ise takımdan gönderilmesinin planlandığını söylemişti.

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Fenerbahçede 2019-20 sezonunda bu isimler yok!

Teknik Direktör Ersun Yanal'ın da raporu doğrultusunda listeyi oluşturan sarı lacivertli yönetim takımla yolların ayrılmasına karar verilen futbolcuları belirledi.

İşte o isimler...

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Fenerbahçede 2019-20 sezonunda bu isimler yok!

KAMENI

Malaga'yla sözleşmesi sona erdikten sonra sarı lacivertli ekibe transfer olan Carlos Kameni 'istenmeyen adam' listesindeki isimlerden.

Piyasa değeri: 150 bin €

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Fenerbahçede 2019-20 sezonunda bu isimler yok!

SALİH UÇAN

Fenerbahçe'nin büyük bir patlama yapması beklenen isimlerinden Salih Uçan sezon başında İtalyan ekibi Empoli'ye kiralanmıştı. İstenen seviyeye bir türlü gelemeyen Salih'in piyasa değeri ise 1.8 milyon €

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Fenerbahçede 2019-20 sezonunda bu isimler yok!

SLIMANI

Fenerbahçe'de transferin en büyük hayal kırıklığı olan Islam Slimani, Leicester City'den kiralandığında takımın en büyük gol silahı olması bekleniyordu. Faslı oyuncu bu sezon 19 maçta sadece 4 gol atabildi.

Piyasa değeri: 10 milyon €

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