Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu (18. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)

Spor Toto Süper Lig'de 18. haftasında Akhisarspor ile Beşiktaş ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip depslamanda Akhiarspor'u 3-1 mağlup etti ve 29 puanla 6. sıraya yükseldi. Galatasaray evinde Ankaragücü'nü farklı mağlup etti puanını 32'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı Başakşehir 4-2 kazandı ve liderliğini perçinledi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 38'e yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe ise Bursaspor deplasmanından 89. dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle döndü ve puanını 17'ye yükseltti.

İşte Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 18. hafta puan durumu...