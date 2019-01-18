Spor Toto Süper Ligde güncel puan durumu (18. hafta)

23 Ocak 2019, Çarşamba
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Spor Toto Süper Lig'de güncel puan durumu (18. hafta)
Spor Toto Süper Lig'de 18. haftasında Akhisarspor ile Beşiktaş ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip depslamanda Akhiarspor'u 3-1 mağlup etti ve 29 puanla 6. sıraya yükseldi. Galatasaray evinde Ankaragücü'nü farklı mağlup etti puanını 32'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmayı Başakşehir 4-2 kazandı ve liderliğini perçinledi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 38'e yükseltti ve en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Fenerbahçe ise Bursaspor deplasmanından 89. dakikada yediği golle 1-1 beraberlikle döndü ve puanını 17'ye yükseltti.
İşte Spor Toto Süper Lig 18. hafta maç sonuçları, puan durumu ve Süper Lig 18. hafta puan durumu...
Giriş Tarihi: 18.01.2019 22:43 Güncelleme Tarihi: 21.01.2019 23:02
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