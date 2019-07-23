23 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe - Wolfsburg maçında yeni transferler nasıl oynadı? İşte isim isim analiz...
Yeni sezon hazırlıklarını yeni transferleriyle, yenilenen yüzüyle hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburg ile yaptı. Mücadele 1-1 berabere tamamlanırken, en çok merak edilen konulardan biri de yeni transferlerin nasıl bir performans sergilediğiydi... Yeni Fenerbahçe'de kimin nasıl oynadığı ve yeni transferleri mercek altına aldığımız sarı lacivertlerin oyuncu analizi haberimizde...
Giriş Tarihi: 23.07.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 16:01
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