Fenerbahçe transferde gaza bastı! 4 imza yolda

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği başladı. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Kanarya, ilk golcü takviyesini de gerçekleştirdi. Yönetim, İngiliz ekibi Watford'da forma giyen milli futbolcu Tiago Çukur ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 'Kulübümüz İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Tiago Çukur'un transferi için oyuncunun kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu İstanbul'a gelecektir.' ifadelerine yer verildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ilerleyen Fenerbahçe, Tiago Çukur takviyesinin ardından transferde hız kesmeyecek. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki forvetin ardından 4 isme daha imza attırmaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve tüm detaylar... ALEXANDER SÖRLOTH Fenerbahçe, bir dönem ülkemizde Trabzonspor'da forma giyen ve kariyerini RB Leipzig'de sürdüren Alexander Sörloth için görüşmelerine devam ediyor. Adı Artem Dzyuba, Haris Seferovic, Andrea Belotti ve Artem Dovbyk gibi isimlerle de anılan sarı-lacivertliler, listenin başına Norveçli golcüyü yazdı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe yönetimi Leipzig'li yetkililerle temasa geçti ve görüşmeler olumlu yönde ilerliyor. Sarı-lacivertlilerin önümüzdeki günlerde Sörloth transferine son noktayı koyması ve golcü oyuncuyla resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Kariyerinde 279 maça çıkan Alexander Sörloth, 87 gol ve 38 asist kaydetti. WILLIAN ARAO Ön libero arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Willian Arao transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler; hem Flamengo hem de Brezilyalı futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Deneyimli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Flamengo antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Arao'nun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Kariyerinde 371 maça çıkan Arao, 30 gol ve 25 asistlik bir performans sergiledi. GIUSEPPE PEZZELLA Geçtiğimiz sezon sol bek bölgesinde problem yaşayan ve bu mevkide Ferdi Kadıoğlu'nu kullanan Fenerbahçe, yeni sol bekine kavuşuyor. Sarı-lacivertliler, Parma forması giyen Giuseppe Pezzella ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin Pezzella için İtalyan ekibine 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Yönetim, 24 yaşındaki sol bekle 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Kariyerinde 165 maça çıkan Giuseppe Pezzella, 5 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi. JOSHUA KING Alexander Sörloth ile birlikte bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King'i gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Watford ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan ve bonservisi elinde olan Norveçli forvetin menajeriyle temasa geçti. Joshua King için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin ilerleyen günlerde transferi olumlu yönde sonuçlandırması bekleniyor. Kariyerinde 366 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 79 gol ve 45 asist kaydetti.