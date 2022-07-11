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Fenerbahçe transferde gaza bastı! 4 imza yolda

Fenerbahçe transferde gaza bastı! 4 imza yolda

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Lincoln Henrique, Bruma ve Emre Mor transferlerinde mutlu sona ulaşan Tiago Çukur ile de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, 4 futbolcuyu daha renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı. İşte o isimer ve tüm detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.07.2022- 19:26 Güncelleme Tarihi: 11.07.2022- 19:32
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