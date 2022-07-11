Anasayfa Galeri Asıl gerçek ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü adayı
Asıl gerçek ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı golcü adayı

Asıl gerçek ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı golcü adayı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda görüşmelerine devam ediyor. İyi bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, Andrea Belotti, Luiz Suarez, Edinson Cavani, Artem Dzyuba, Gabigol, Haris Seferovic, Vincent Aboubakar gibi futbolcularla ilgileniyordu. Ancak Fenerbahçe'de santrfor transferinde gerçek hedefi ortaya çıktı. İşte o futbolcu ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 11.07.2022- 11:53
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