FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya şimdiden kolları sıvadı! Ocak ayı bombası...

Yaz transfer döneminde flaş isimlere imza attıran Fenerbahçe, ara transferde de yıldız isimlere imza attıracak gibi... Sarı-Lacivertliler ile ilgili Nijerya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in derlediği habere göre; Fenerbahçe Çekya Ligi ekiplerinden Slavia Prag'da forma giyen kanat forvet Petar Olayinka'nın peşinde... Hatta yıldız oyuncunun Ocak ayında Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceğini de iddia ettiler. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan 26 yaşındaki Nijeryalı yıldız 2018 yılında Gent'ten 3.2 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Güncel piyasa değeri 6.5 milyon Euro olan Olayinka, bu sezon 9 karşılaşmada görev alırken 3 gol ve 1 asist üretti. YENİ CAMİ'DE FORMA GİYDİ Geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alan yıldız futbolcu sezonu 11 gol ve 5 asistle tamamlamıştı. Olayinka, Nijerya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi. 1.88 mt. boyuna rağmen hareketli futboluyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, 2013-2014 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi takımlarından Yeni Cami'de ter döktü. 287 MAÇTA 73 GOL VE 45 ASİST Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Nijeryalı yıldız Peter Olayinka, kariyerinde 287 karşılaşmada forma giydi. 73 gol atarken 45 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Çekya Ligi'nde toplamda 117 maçta 28 gole imza atarken 16 da asist üretti.