Anasayfa Galeri FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya şimdiden kolları sıvadı! Ocak ayı bombası...
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya şimdiden kolları sıvadı! Ocak ayı bombası...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya şimdiden kolları sıvadı! Ocak ayı bombası...

Fenerbahçe yaz transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı lacivertliler kadrosuna önemli isimleri katarken Ocak ayını da hareketli geçirecek. Transfer çalışmalarına erken başlayan yönetimin hedefindeki futbolcu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 15.09.2022- 06:44 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022- 06:44
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya şimdiden kolları sıvadı! Ocak ayı bombası...

Yaz transfer döneminde flaş isimlere imza attıran Fenerbahçe, ara transferde de yıldız isimlere imza attıracak gibi... Sarı-Lacivertliler ile ilgili Nijerya medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı.

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