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Adı Galatasaray’la anılan yıldız için Fenerbahçe devrede! Ocak ayında…

Adı Galatasaray’la anılan yıldız için Fenerbahçe devrede! Ocak ayında…

Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig ve Avrupa'ya bu sezon Jorge Jesus yönetiminde iddialı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, transferin son gününde Tayyip Talha Sanuç için devreye girse de genç oyuncu Beşiktaş'a imza atmıştı. Savunmaya yerli bir oyuncu takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan oyuncu için devreye girdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 15.09.2022- 11:16 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022- 11:16
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Adı Galatasaray’la anılan yıldız için Fenerbahçe devrede! Ocak ayında…

Sezon başında Jorge Jesus'u teknik direktörlük görevine getiren ve kadrosuna önemli takviyeler yapan sarı-lacivertliler, Süper Lig'e ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.

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