FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’dan sezon sonu bombası! Bedava transfer...

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kapalı gişe oynanan tek maç olan Trabzonspor maçında sergilenen futbol sarı-lacivertli yönetimi ve taraftarı memnun etti. Fenerbahçe yaklaşık uzatmalar dahil 80 dakika 10 kişi oynadığı mücadelede inanılmaz bir direniş göstererek rakibibe zor anlar yaşattı. Gelecek sezon için henüz yeni teknik direktör konusunda karar verilmeyen Fenerbahçe'de bununla birlikte fırsat transferleri de kaçırılmak istenmiyor. Özellikle forvet konusunda Berisha, Serdar Dursun ve Valencia konusunda beklenilen verimi alamayan yönetim bu konuda nokta atış yapmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Crespo, İrfan Can, Arda Güler omurgası üzerinde bir kadro kurmak isteyen yönetim hücum hattı için sıkı çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'de özellikle Samatta transferinde yaşanan büyük fiyakoskonun ardından yönetim hata yapmak istemiyor. YÖNETİM HATA İSTEMİYOR O İSİM PAVON Arjantin Ligi'nde 101 karşılaşmada sahaya çıkan Pavon 25 gol kaydederken, 29 asistlik bir performans sergiledi. Pavon ayrıca Libertadores'de ise çıktığı 35 maçta 7 gol 8 asist yaptı.