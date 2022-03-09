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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’dan sezon sonu bombası! Bedava transfer...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'dan sezon sonu bombası! Bedava transfer...

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan ancak ikincilik şansını sonuna kadar kovalayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hamleleri sessiz bir şekilde sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle forvet konusunda nokta atış yapmak isteyen Fenerbahçe arayışlarına hız verdi. Yeni sezonda Finansal Fair Play konusunda sıkıntısı olmayacak olan sarı-lacivertliler bununla birlikte yine de dikkat ederek davranacak. Fenerbahçe uzun süredir takipte olduğu ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü forvet için harekete geçti. İşte transfere dair son detaylar...
Yayın Tarihi: 09.03.2022- 09:39 Güncelleme Tarihi: 09.03.2022- 10:16
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya’dan sezon sonu bombası! Bedava transfer...

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana kapalı gişe oynanan tek maç olan Trabzonspor maçında sergilenen futbol sarı-lacivertli yönetimi ve taraftarı memnun etti.


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