14 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe sezon sonu bombasını patlattı! Sol bek...

Hasan Ali Kaldırım'ın sezonun büyük bölümünü sakat geçirmesi sebebiyle bu bölgede aradığı katkıyı bulmakta zorlanan Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağladı.

Giriş Tarihi: 14.02.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 10:25
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Fenerbahçe sezon sonu bombasını patlattı! Sol bek...

Fenerbahçe, yaklaşık 6 aydır devam eden sol bek problemini sezon sonunda çözüyor…

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Fenerbahçe sezon sonu bombasını patlattı! Sol bek...

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in özel haberine göre, Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor'un Demokratik Kongolu sol beki Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Fenerbahçe sezon sonu bombasını patlattı! Sol bek...

Yönetim, devre arası transferinin son gününde de 29 yaşındaki oyuncu için Güney ekibi ile temas kurmuş ancak hocası Erol Bulut'tan onay çıkmayınca transfer gerçekleşmemişti.

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Fenerbahçe sezon sonu bombasını patlattı! Sol bek...

N'Sakala, 2016 sezonunda Anderlecht'ten kiralık olarak Alanya'ya transfer olmuş, 2017 yılında oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı. Oyuncunun mukavelesi 30 Haziran 2020'de sona erecek.

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Fenerbahçe sezon sonu bombasını patlattı! Sol bek...

1.2 MİLYON EURO KAZANACAK

Devre arası gündeme gelen ancak Alanyaspor'un reddetmesi üzerine gerçekleşmeyen N'Sakala transferi, sezon sonu resmiyet kazanacak. Fenerbahçe, Kongolu savunmacı ile prensip anlaşmasına vardı.

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