A Spor Fenerbahçe Galerileri Samsunspor 0-2 Fenerbahçe | MAÇTAN KARELER Samsunspor 0-2 Fenerbahçe | MAÇTAN KARELER Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte mücadeleden kareler... Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2026 23:30 PAYLAŞ ABONE OL YAZI A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr GALERÄ° DEVAM EDÄ°YOR