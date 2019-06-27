27 Haziran 2019, Perşembe

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Ersun Yanal'dan yönetime: "Onu alın şampiyon olalım"

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonki kötü performansı taraftara unutturmak isteyen sarı-lacivertlilerde gözler tamamı ile transfere çevrilmiş durumda. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fransız sportif direktör Damien Comolli birçok isimle temas halinde. Geçtiğimiz sezon gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen sarı-lacivertlilerde Max Kruse ile anlaşma sağlanmıştı. Yanal, Fransız futbol adamından yıldız santrforun transferini bitirilmesi halinde şampiyonluk için eşik atlayacaklarını ifade etti. Damien Comolli'nin bu transferde bütün şartları zorlayacağı kaydedildi. İşte dev transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 27.06.2019 22:56 Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 23:06
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Ersun Yanal'dan yönetime: Onu alın şampiyon olalım

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.


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Ersun Yanal'dan yönetime: Onu alın şampiyon olalım

Geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitirerek taraftarı hayal kırıklığına uğratan sarı-lacivertlilerde ana gündem maddesi transfer.

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Ersun Yanal'dan yönetime: Onu alın şampiyon olalım

Birçok isimle görüşme halinde olan Fenerbahçeli kurmaylar imzaları attırmak için UEFA'dan çıkacak kararı bekliyor.

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Ersun Yanal'dan yönetime: Onu alın şampiyon olalım

UEFA'dan beklenen yanıt geldiği takdirde prensip anlaşmasına varılan futbolcular birer birer kadroya katılacak.

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Ersun Yanal'dan yönetime: Onu alın şampiyon olalım

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam eden transfer çalışmalarında deneyimli hocanın üstünde durduğu konu hücum bölgesi.

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