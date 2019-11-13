Ersun Yanal'dan şok karar! 10 isim takımdan gönderiliyor

Süper Lig'de 11. haftanın ardından milli araya girilirken 20 puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de ocak ayı ve sezon sonu için çalışmalar hızlandı. Sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler başta sol bek transferi olmak üzere kadrosuna birkaç takviye yapmak için harekete geçti. İç transfer çalışmalarında da sıcak günler yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda tam 10 isimle yollar ayrılıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 10:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





