05 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi

Süper Lig'e verilen milli aranın ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kararı doğrultusunda ocak ayı ve sezon sonunda takımda radikal değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in iki yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 12:17
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Galatasaray'da yüzler gülüyor...

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Sarı-kırmızlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişe rağmen ligde üst üste başarılı sonuçlar aldı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Galatasaray, lige kötü bir başlangıç yapmış, ilk 2 maçta sadece 1 puan kazanmıştı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

Fatih Terim'in öğrencileri ilk 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 10 puan topladı. 7. hafta sonunda Galatasaray ligde 10. sırada yer aldı.

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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim ısrarla istedi

İç sahada Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yenen Galatasaray, sonraki hafta derbide Beşiktaş'a 1-0 yenildi.

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