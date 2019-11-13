05 Ocak 2020, Pazar
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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Fatih Terim onay verdi
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kararı doğrultusunda ocak ayı ve sezon sonunda takımda radikal değişiklikler yapacak olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in iki yıldızını kadrosuna katmak için girişimlerine başladı.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 12:17
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