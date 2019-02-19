19 Şubat 2019, Salı

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Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu 'Fenerbahçe son ana kadar beni oyaladı. Resmi bir teklif yapmadılar. Ben de transferin son 10 dakikasında Başakşehir'e transfer oldum' dedi.

Giriş Tarihi: 19.02.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 19.02.2019 15:08
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Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'

Rubin Kazan ile yollarını ayırdıktan sonra Başahşehir'e transfer olan ve takımıyla çıktığı ilk maçta Antalyaspor filelerini
havalandıran Fedor Kudryashov, Fenerbahçenin de kendisini istediğini açıkladı.

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Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'

Turuncu-lacivertli ekibe kritik bir üç puan kazandıran deneyimli savunma oyuncusu, Rusya'dan MatchTV'ye şunları söyledi:
''Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe benimle ilgileniyordu. Ancak oyaladılar. Masaya somut bir teklif koymadılar. Herşey transferin
son gününde oldu. 30 Ocak'ta Başakşehir ortaya çıktı. Atlayıp gittim, sağlık kontrolünden geçtim.

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Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'

Sözleşmenin detaylarını konuştuk.
Günün sonunda imzayı attım. Transfer penceresinin kapanmasına 10 dakika kala işlem tamamlanmıştı''.

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Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'

Rubin Kazan ile bazı ödeme sıkıntıları yaşamasının ardından Türkiye'ye gelen 31 yaşındaki oyuncu ''Sözleşme koşulları benim için de kulüp için de iyi. Aslında yabancı bir futbolcu takıma geldiğinde her zaman bir risk vardır. Çünkü adaptasyonu nasıl olacak, bu belli değildir. Şimdi buradayaım ve sonrasında geleceğin nasıl olacağına bakacağız''. diye konuştu. (Skorer)

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Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'
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