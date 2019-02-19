Başakşehir'in yıldız ismi: 'Fenerbahçe beni oyaladı'

Rubin Kazan ile bazı ödeme sıkıntıları yaşamasının ardından Türkiye'ye gelen 31 yaşındaki oyuncu ''Sözleşme koşulları benim için de kulüp için de iyi. Aslında yabancı bir futbolcu takıma geldiğinde her zaman bir risk vardır. Çünkü adaptasyonu nasıl olacak, bu belli değildir. Şimdi buradayaım ve sonrasında geleceğin nasıl olacağına bakacağız''. diye konuştu. (Skorer)